Gran partido dun Pontevedra que puido golear ao Rayo Majadahonda para terminar sufrindo (2-1)

Partido de liga entre Pontevedra e Rayo Majadahonda en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Rayo Majadahonda en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Rayo Majadahonda en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Rayo Majadahonda en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Rayo Majadahonda en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Rayo Majadahonda en Pasarón © Diego Torrado

Partido serio, partido grande entre dous equipos que presentaron credenciais como claros aspirantes aos postos de honra. Pontevedra e Rayo Majadahonda ofreceron un partido de poder a poder, resolvido con dúas accións xusto antes do descanso, con goles de Álvaro Bustos e Álex Fernández, tras unha primeira parte de igualdade case absoluta, e recital do Pontevedra na segunda, a quen só faltou un pouco máis de puntería para redondear unha vitoria que puido mesmo terminar en goleada, pero que acabou con sufrimento nos últimos minutos e alegría final por canto os granates póñense a un só punto do play-off.

Comezou ben o cadro local, con dous remates de Pedro Vázquez e Adighibe nos primeiros compases que parecían presaxiar un dominio granate. Foi un espellismo. Con presión moi alta, o Rayo desfíxose dese dominio inicial e empezou a mostrar as súas armas, esixindo a un Pontevedra nervioso, impreciso e con dúbidas á hora de sacar o balón, o que lle obrigaba en maior medida do aconsellable a realizar desprazamentos en longo para a pelexa en solitario de Adighibe.

Pero a intensidade e o intercambio de golpes durou apenas dez minutos. Coma se ambos os contendentes tomasen consciencia de que o seu rival podíalle facer dano, optaron por non arriscar máis do imprescindible.

Así, sen renunciar a buscar a vitoria, a primeira premisa pasou a ser o non cometer erros o que levou ao partido a unha sucesión de idas e vindas sen profundidade con ausencia total de xogadas de perigo nas áreas, aderezado todo iso con constantes interrupcións por faltas tácticas que fixeron perder calquera indicio de ritmo ao choque.

Os minutos ían pasando, deixando ver a dous equipos serios, entregados a un fútbol pouco vistoso, nun partido que mantiña o seu interese en base ao incerto do resultado e á espera de que a calidade individual ou algunha acción a balón parado cambiase a decoración.

E así sucedeu cando o reloxo achegábase ao tempo de descanso. Áléx González profundou pola banda esquerda chegando ata a área para soltar un disparo cruzado que deu nun defensa e saíu cara ao segundo pau, onde Álvaro Bustos, totalmente desmarcado, só tivo que empuxar.

Non quedou aí a cousa, porque apenas tres minutos despois, de novo Álex González rompe en velocidade para poñer un centro ao segundo pau, onde novamente a defensa madrileña estaba mal situada, tanto como para deixar ata a tres xogadores granates en condicións de remate. Foi Álex Fernández quen aproveitou a circunstancia para conectar unha volea imposible para Basilio.

O que parecía imposible só uns minutos antes sucedera. Dous chispazos individuais permitiran ao Pontevedra castigar ao Rayo con dureza, aproveitando dous descoidos defensivos dos madrileños, para poñer o partido en franca vantaxe e retirarse ao vestiario cun amplo sorriso.

Lonxe de borrarse ese sorriso, aínda se fixo máis ampla na segunda parte, na que o Pontevedra regresou ao campo crecido, con plena confianza nas súas posibilidades, para ofrecer unha versión claramente mellorada do equipo. Firme e sólido en defensa, o conxunto local aproveitou que os madrileños se vían obrigados a arriscar para empezar a acumular ocasións.

Con espazos por diante, os de Pouso sentían a gusto e cada recuperación era sinónimo de perigo para a meta visitante. Adighibe disparaba cruzado. Sana obrigaba a Basilio a empregarse a fondo. Os granates tocaban en curto, triangulaban e gustábanse, especialmente pola banda esquerda na que Álex González daba un auténtico recital tanto en defensa como en ataque.

Tamayo inquietaba un pouco, no primeiro aviso serio dos visitantes, cun balón que rebotou e case sorprende a Edu pegando no poste. Para entón xa se superara o minuto 52 de partido.

A partir de aí un rosario de ocasións desperdiciadas para botar o peche definitivo. Jaouad conectou unha volea desde a frontal que saíu fóra por pouco. Adighibe viu como lle era anulado un gol por fóra de xogo. O mesmo Adighibe optou por rematar cruzado, cando Álvaro Bustos estaba en disposición de recibir absolutamente só, e precisamente o asturiano Bustos obrigou a Basilio a sacar un disparo que levaba veleno e que non puido aproveitar Romay no rexeite.

Perdoara o Pontevedra e o Rayo, que non creara apenas perigo, de súpeto viuse metido no partido e con opcións nos últimos minutos, cando Charlie Dean aproveitou un balón morto tras un barullo na área local no saque dun corner, levando a inquietude á bancada.

Non pasaría de aí a cousa. Mesmo foron os granates quenes puideron e deberon ampliar a conta, pero Pedro Vázquez, no desconto, estrelou o seu remate no poste, tras salvar a saída do meta Basilio.

PONTEVEDRA CF (2): Edu; Nacho López, Víctor Vázquez, Jaouad, Álex González; Sana (Berrocal, minuto 59), Álex Fernández (Mejía, minuto 70); Álvaro Bustos (Campillo, minuto 80), Romay, Pedro Vázquez; e Adighibe.

RAYO MAJADAHONDA (1): Basilio; Pulido, Jesús Valentín, Charlie Dean, Adrián Jiménez (Tamayo, minuto 46); Jean Jules; Iago Díaz, Borja Díaz, Llorente (Marc Caballé, minuto 76), David Martín (Ródenas, minuto 60); e Rubén Mesa.

Árbitro: Raúl Martín Francés (Las Palmas), auxiliado nas bandas por Christian Valverde Monsalve e Héctor Bouzas Laconti. Amoestou a Sana, Víctor Vázquez e Pedro Vázquez, no Pontevedra, e a Borja Díaz e Jean Jules, no Rayo Majadahonda.

Goles: (1-0) Minuto 39: Álvaro Bustos. (2-0) Minuto 42: Álex Fernández. (2-1) Minuto 86: Charlie Dean.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 1.700 espectadores.

Pantalla completa As mellores imáxenes do partido entre Pontevedra e Rayo Majadahonda en Pasarón Décimo sétima xornada de liga de Segunda B entre Pontevedra e Rayo Majadahonda en Pasarón © Diego Torrado