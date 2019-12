Pouso non se fía do pechacancelas: "Tiene plantilla e inversión para el playoff, que era su objetivo"

Partido de Copa entre Pontevedra e Ibiza en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra visita este domingo (12 horas, televisado por Footters) a cancha do San Sebastián de los Reyes, o sorprendente pechacancelas do grupo uno de Segunda B. Os de Carlos Pouso viaxan a Madrid en busca dos tres puntos que lle permitan asaltar os postos de fase de ascenso coas baixas seguras de Javi López e Jesús Berrocal, por lesión; e do central Víctor Vázquez, Churre, por sanción despois de que vise a súa quinta tarxeta amarela da tempada no último partido de liga contra o Raio Majadahonda.

"Churre esta semana no está, pero no vamos a jugar con diez. Saldrá otro compañero que lo va a hacer igual de bien que él", dixo o técnico sobre a ausencia do central que xogara ata o de agora todos os partidos. "Cumplir un ciclo de tarjetas en 18 partidos, un central que jugó todos los minutos no me parece exagerado. Es cierto que no hace demasiadas faltas Churre", eloxiou Pouso ao central pontevedrés.

Sobre o Sanse, asegura o adestrador do Pontevedra que "no miro la clasificación, analizo al rival independientemente de la clasificación". Tampouco se fía o preparador da posición ligueira dos madrileños. "Era un favorito para estar arriba. Tiene plantilla e inversión para el playoff, que era su objetivo. Es una plantilla con una calidad tremenda", sostén Pouso, quen destaca a progresión do equipo desde o cambio no banco. "Es un muy buen rival, serio, solvente, equilibrado, que juega junto...", remarca o vasco, quen lembra que acaban de eliminar ao Córdoba na Copa do Rey. "Eso hace que vayamos con las orejas más tiesas si cabe. Con la gorra no ganas a nadie en esta categoría", advirte.

Tampouco quixo deterse moito no sorteo da Copa do Rey. "Ni he pensado en el rival, de entrada porque no estamos clasificados", dixo antes de recoñecer e de coñecer o cruzamento que lle espera ao Pontevedra se elimina ao Eivissa, que lle gustaría enfrontarse ao Athletic, aínda que "que a tu campo venga un equipo de Primera o Segunda es gratificante".

Coa apertura do mercado de fichaxes ao virar a esquina, admitiu Pouso que aínda non se puxo en contacto con Roberto Feáns nin con Lupe Murillo para analizar que posibles reforzos necesitará o equipo. "Estoy enormemente satisfecho con lo que tengo, pero si hay que cambiar algo, se cambiará. Los veinte que tengo me parecen suficientes para acabar la temporada. Gastar por gastar no va a suceder. Si algo nos puede ayudar a mejorar iríamos a por ello siempre que las condiciones económicas nos los permiten. Yo no voy a pedir ocho nuevos, se me caería la cara de vergüenza", concluíu