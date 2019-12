Empate pola mínima entre o Roldán e o Poio Pescamar que segue cuarto (1-1)

O Poio Pescamar viaxou a Murcia para enfrontarse ao Roldán, equipo inmerso na loita pola permanencia na máxima categoría do fútbol sala feminino. As vermellas, que escalaran ata a cuarta praza a fin de semana pasada, sufriron para levar un punto da súa visita ao Gabriel Pérez.

O partido comezou igualado para ambos os conxuntos que estaban ben posicionadas coa intención de cometer os mínimos erros. Con todo, o Poio Pescamar pecaba de cometer faltas, e antes de chegar á metade do primeiro tempo xa cometera a quinta. María Barcelona foi a encargada de lanzar desde os dez metros pero o seu disparo non alcanzou a rede.

Quedaban cinco minutos antes de chegar ao descanso e as vermellas erraron ao cometer unha falta a seis segundos do final, que esta vez o Roldán si que transformou logrando o primeiro gol do partido e chegando ao descanso cun 1-0.

Comezaba a segunda metade e o Poio subiu a intensidade da súa presión a tres cuartos de cancha coa intención de dar a volta ao partido. Desta maneira conseguía dominar o xogo por momentos, aínda que as ocasións íanse intercambiando entre ambos os equipos.

A seis minutos do final, Andrea Feijoo empataba o encontro grazas a un potente disparo desde fóra da área provocando que o seu equipo viñese arriba. A pesar diso, as de Raúl Jiménez non volveron ver portería xa que o Roldán soubo aguantar grazas ás intervencións da súa porteira.

Con este resultado, o Poio Pescamar mantense en cuarta posición empatado a 29 puntos co Alcorcón.

ROLDÁN (1): Etayo; Ángela, Marta das Rochas, Andrea e Mariángeles (cinco inicial). Tamén xogaron, Beth, Tere, María Barcelona, Ángela Górriz e Claudia Terrés.

POIO PESCAMAR (1): Silvia; Daniela Sousa, Andrea Feijoo, Clara e Iria (quinteto inicial). Tamén xogaron, Anna Escribano, Ana Rivera, Mirian, Cárol e Irene.

Árbitros: Martínez Flores e Linares López do colexio murciano. Amoestaron a Anna Escribano, Clara e Iria no Poio Pescamar e Beth no Roldán.

Goles: 1-0, min. 20 Andrea (dez metros). 1-1, min. 34 Andrea Feijoo.

Incidencias: Pavillón Municipal Gabriel Pérez. Ao redor de 350 espectadores.