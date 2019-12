O Poio Pescamar quere consolidar a súa cuarta praza en Murcia

O Poio Pescamar visita este sábado, ás 18 horas, ao STV Roldan murciano. As de Raúl Jiménez mídense a un rival inmerso na loita pola permanencia, mentres que o cadro vermello, que acaba de escalar á cuarta praza, ten como obxectivo clasificarse para o play-off polo título de liga.

"É unha pista moi dura, o equipo poñeránolo moi difícil. Temos que estar concentradas para conseguir tres puntos moi importantes", declarou Daniela antes de enfrontarse ao equipo de Murcia. Coa última vitoria, as de Jiménez ascenderon á cuarta praza, algo que para Daniela significa que "cada dia estamos a crecer máis e queremos manter o nivel".

A falta de dous partidos para concluír a primeira volta, as da Seca visitan unha cancha que coñecen moi ben Clara e Miriam, debido a que co Roldán conseguiron os títulos de liga e copa de Europa. Despois de perder ao seu principal patrocinador, os obxectivos do Roldán son agora moito máis humildes pero aínda así esperan poñer en aprietos ás galegas.

A convocatoria fórmana Caridade e Silvia en portería, Mirian, Clara, Carol, Irene García, Iria saeta, Daniella Sousa, Andrea Feijoo, Ana Rivera e Anna Escribano.