O Cisne estrélase contra o porteiro do Palma del Río pero volve gañar (20-22)

Líder contra pechacancelas enfrontáronse esta fin de semana en Córdoba. O Cisne desprazouse a terras andaluzas para disputar ante o Palma del Río un partido que se antollaba complicado para os de Pontevedra ao tratarse dunha cancha na que todos os rivais tiveron dificultades para vencer. O claro protagonista do encontro foi o porteiro local que puxo contra as cordas aos de Jabato que vían como cada lanzamento estrelábase no corpo de Fernando Torres.

Comezou o partido co Cisne mandando no electrónico, logrando unha primeira vantaxe de 3 goles cando se cumprían os primeiros 7 minutos de partido (2-5), pero dous posteriores erros nos lanzamentos, provocaron que os locais reducisen a vantaxe a 1.

Alcanzábase o ecuador da primeira metade e os de Pontevedra volvían aumentar en 3 unha renda que perigaba por momentos. Durante os seguintes 5 minutos o protagonismo foi de ambos os gardametas que impediron que o marcador cambiase (8-10).

A bancada arroupaba aos seus e o Cisne seguía errando nos lanzamentos, polo que esa diferenza de dous goles viuse igualada nos últimos compases da primeira metade para chegar ao descanso cun empate a 12.

Tras o intermedio, o Palma del Río poñíase por diante por segunda vez no partido tras o 1-0 do principio, e o Cisne comezaba a sufrir fallando ata 4 penaltis nesta metade. A Jabato non lle gustaba o que vía sobre a cancha e pediu un tempo morto valioso que supuxo un cambio no sistema de xogo dos brancos que anotaban un parcial de 0-3 e poñían o 16-17 no marcaador.

Quedaban 13 minutos e o partido estaba tolo. De novo os locais poñíanse por diante e o Cisne reaccionaba non só empatando, senón índose con dous arriba, que puideron ser máis senón fóra polas paradas do porteiro local, Fernando Torres.

Finalmente, o partido concluíu cun 20-22 a favor do Cisne, resultado que os mantén líderes da clasificación unha semana máis.

