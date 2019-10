Marín acollerá en decembro un partido da Selección Española Feminina de fútbol sala

O Pavillón Municipal da Raña, en Marín, acollerá en decembro un evento de nivel internacional, un encontro da Selección Española Feminina de fútbol sala.

Así o confirmou este luns a Real Federación Galega de Fútbol.

O rival para esta cita amigable será o combinado nacional de Xapón, nun partido que se disputará o martes 10 de decembro.

Un día despois, o mércores día, os dous equipos volverán medirse pero esta vez na localidade luguesa de Burela.

Será a ocasión de ver en acción ás actuais campioas de Europa, un equipo no que son habituais a gardameta pontevedresa do Poio Pescamar Silvia Aguete ou as tamén galegas Vane Sotelo e Luci.

DÚAS FUTBOLISTAS DO POIO PESCAMAR, CONVOCADAS POLO EQUIPO NACIONAL

Coincidindo coa confirmación do amigable entre España e Xapón, a Selección Española absoluta deu a coñecer a lista dos seus próximo compromisos de preparación, ambos contra Eslovenia.

Para estes choque a seleccionadora Claudia Pons reclamou a dúas xogadoras do Poio Pescamar. Trátase de Caridad García e Ana Rivera.

Os amigables ante Eslovenia celebraranse entre o 3 e o 7 de novembro nas localidades de Podcetrtek e Celje.