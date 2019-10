Prata para Tania Álvarez e un segundo ouro para Tono Campos na última xornada do Mundial de Maratón

Tono Campos, campión no Mundial de Maratón de China © RFEPiraguismo

O Campionato do Mundo de Maratón de piragüismo de China chegou ao seu fin e o protagonismo galego quedou reflectido nas 6 medallas conseguidas do total das 9 españolas.

Nesta última xornada disputada durante a madrugada do sábado, Tono Campos e Diego Romero proclamáronse campións do mundo na proba de C-2, o que supuxo a terceira medalla para Campos e a segunda para Diego neste Mundial.

Pola súa banda, a grovense Tania Álvarez xunto coa súa compañeira Tania Fernández, proclamáronse subcampioas do mundo de maratón en K-2. Durante a proba de case 26 quilómetros de percorrido, as galegas chegaron a ser líderes, pero a embarcación das húngaras Zsofia Czellai-Voros e Renda Csay foi superior e finalmente levaron o ouro cunha diferenza de tan só tres segundos.

En K2 masculino, o pontevedrés Jaime Sobrado xunto co tudense Iván Alonso, quedaron ás portas do podio ao finalizar en cuarto lugar; Óscar Graña e Pedro Areal, tamén do Kaiak Tudense, foron quintos en C-2 confirmando a súa experiencia neste tipo de competicións e, Manuel Garrido, aspirante ao podio, quedou preto de conseguir o desafío pero finalizou cuarto na especialidade de C-1.

Con este Mundial de maratón péchase a tempada de competicións oficiais e comeza o adestramento para a próxima tempada.