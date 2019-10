Ouro para Tono Campos e bronce para Pablo Crespo e Diego Piñeiro no Mundial de Maratón

Os representantes galegos desprazados a Shaoxing, China, para disputar o Campionato do Mundo de Maratón, tiveron un bo comezo ao alcanzar catro medallas nas dúas primeiras xornadas de campionato.

A segunda e terceira xornadas, disputadas durante a madrugada do venres e durante a mañá do sábado, tiveron gran protagonismo dos canoistas galegos.

O grovense Tono Campos fíxose coa medalla de ouro na regata do C1, o que supón o seu segundo podio neste campionato despois da prata conseguida na primeira xornada de competición.

Pola súa banda, Pablo Crespo e Diego Piñeiro, pertencentes ao E. P. Ciudad de Pontevedra, fixéronse coa medalla de bronce na proba de C2 xuvenil tras ser superados na liña de meta polas embarcacións de Hungría e China ao termo dos 18 quilómetros que duraba a competición.

En kaiak xuvenil, Joaquín Iglesias do Piragüismo Verducido que competía en K2 xunto ao madrileño Alejandro Moreno, finalizaron no posto número trece, mentres que Jaime Duro, do E. P. Ciudad de Pontevedra, lograba a sexta posición en C1 Sub 23.

Así mesmo, Iago Romero e Javier Ordóñez, do Naútico Pontecesures acabaron sétimos na proba C2 xuvenil, e a cesurá Iria Romero, alcanzou o sétimo lugar no C1 xuvenil.