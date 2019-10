Un superior Villa de Aranda acaba coa boa serie do Cisne en liga (28-26)

O Cisne desprazouse esta fin de semana a Burgos para buscar a súa quinta victoria da tempada. Para iso tiñan que enfrontarse ao Villa de Aranda que formou un muro na súa defensa que impediu de Jabato traer os dous puntos a Pontevedra.

Durante os primeiros minutos de encontro, o gran protagonista foi Villamarín que, con tres importantes paradas ao principio do encontro, evitou que o Aranda puxésese cunha diferenza de catro goles en tan só dous minutos.

O primeiro gol do equipo local chegou nun contraataque ao que automaticamente o Cisne Colegio Los Sauces respondeu cun lanzamento ao fondo da rede (1-1), pero varias imprecisións nos lanzamentos por parte dos de Jabato, provocarían que o Aranda puxésese por diante no marcador cunha diferenza de tres goles (4-1).

Pouco tardou o conxunto branco en remontar. A exclusión do xogador local Matheus Lennon foi clave para que o Cisne puxese o empate no marcador cando se chegaba ao ecuador da primeira metade (7-7). Unha parada de Villamarín facía posible que o os de Pontevedra puxésense por diante no marcador por primeira vez no encontro pero unha parada do porteiro local impediuno. De novo volveu o ataque pouco fluído do Cisne que provocou que o Aranda puxésese por diante cun parcial de máis tres goles (10-7).

Unha nova inferioridade numérica dos locais provocou que o Cisne recortase distancias ata poñerse a un só tanto do empate (11-10) pero o acerto nos lanzamentos locais e as imprecisións nos visitantes, provocaron que se chegase ao descanso con tres goles de diferenza a favor dos de Burgos (16-13).

O paso polo vestiario sentoulle ben ao Cisne que conseguiu recortar distancias. Durante os primeiros 10 minutos, o Aranda tan só logrou marcar dous tantos mentres que os de Jabato marcaron 5 empatando así o partido (18-18). Pero de novo, e cando mellor estaban a xogar, tres perdas importantes de balón volveron afastar ao Aranda a falta de 15 minutos para o final (21-18).

Os últimos minutos de encontro resumíronse no protagonismo do porteiro local e o muro defensivo formado polos locais que impedían ao Cisne reducir distancias (25-22). Os minutos corrían e a emoción estaba servida pero os de Pontevedra nada puideron facer e deixáronse os dous puntos en Burgos (28-26).

A pesar desta derrota, o Cisne continúa líder en solitario con 8 puntos e seguido do Torrelavega (7 puntos), equipo ao que reciben na seguinte xornada.

