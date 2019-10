Continúa o soño do Cisne despois de gañar 26-23 o Ciudad de Málaga

O Cisne segue líder na clasificación tras lograr este sábado unha nova vitoria no CGTD. Esta vez o rival foi o recentemente ascendido Ciudad de Málaga que se mantivo por diante no marcador durante todo o partido fóra dos últimos sete minutos, momento no que os de Jabato souberon reaccionar para así deixar os dous puntos en Pontevedra.

Os primeiros 10 minutos de encontro foron continuas imprecisións en ataque por parte de ambos os equipos. Empezou adiantándose o Ciudad de Málaga cun contragolpe e o Cisne respondeu lanzando á madeira o seu lanzamento, erro que aproveitou o equipo visitante para poñerse cunha vantaxe de 2 goles no partido.

Pouco tardou o Cisne Colegio Los Sauces en remontar grazas aos goles de Javi Vázquez e de David Chapela pero de novo, varios erros en ataque dos de Jabato, deron unha nova vantaxe aos andaluces que se volveron a afastar no luminoso (3-6) logrando manter esa vantaxe de tres goles durante os primeiros 20 minutos de encontro (6-9).

As imprecisións nos pases, os fallos nos lanzamentos e a forte defensa do Málaga foron os ingredientes para que o Cisne mantivésese durante toda a primeira parte por baixo no marcador.

Foi despois dun tempo morto pedido polos malagueños, cando os locais conseguiron recortar o resultado a falta de 5 minutos para o final do primeiro tempo. A boa actuación de Villamarín e os acertos nos lanzamentos dos brancos, fixeron posible un empate a 9.

Finalmente, os continuos contragolpes errados por ambos os conxuntos nos últimos compases da primeira metade fixeron que o resultado ao descanso fóra dun 10-11

A segunda parte comezou coa mesma tónica que a primeira. Os lanzamentos precipitados e os erros nos pases, fixeron que durante os primeiros 6 minutos o Cisne seguise sen despegar (13-15) pero grazas a dous erros dos de Málaga e aos contragolpes ben aproveitados por Álvaro Preciado e Andrés Sánchez a igualada volvía verse no luminoso (15-15).

Cos andaluces dominando practicamente todo o encontro e distanciándose continuamente cunha diferenza de dous goles, ao Cisne non quedou máis remedio que espabilar se querían conseguir a súa cuarta vitoria consecutiva esta tempada.

Non sería ata os últimos 7 minutos cando os de Jabato lograrían poñerse por diante no marcador cun gol de David Chapela (5 goles) logrando así a súa primeira vantaxe en todo o encontro (21-20).

Cos visitantes vendo como o partido se lle empezaba a escapar, os nervios empezaban a aflorar e cometeron dous erros en ataque a falta de 5 minutos para o final, erros que o Cisne soubo aproveitar para poñer o 23-21.

Ao Málaga tremíalle o pulso e os de Pontevedra estaban cada vez máis acertados polo que nos últimos dous minutos aproveitaron para aumentar a diferenza e conseguir un resultado de 26-23 e con el, sumar unha nova vitoria para continuar líderes na clasificación.

Consulta a acta do partido Cisne-Ciudad de Málaga na seguinte ligazón.