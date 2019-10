A boa serie do TM Monte Porreiro continúa cunha vitoria fronte ao L'Escala (4-1)

O pavillón do Principe Felipe acolleu este domingo o segundo encontro da Superdivisión masculina de tenis de mesa no que se enfrontaban o Visit Pontevedra fronte ao L’Escala. O equipo de Monte Porreiro acaba de empezar esta nova tempada con moi boas sensacións logrando dúas vitorias nos dous partidos disputados, esta última por 4-1.

Os encargados de abrir o choque foron o visitante Maxim Chaplygin e o local Horacio Cifuentes, que derrotou ao primeiro por 3-0. Co 1-0 no marcador a favor do Monte Porreiro, chegou a quenda de que Martín Betancour medísese a Iker González. Foi o segundo o que conseguiu o punto para o seu equipo e poñer a igualada no marcador a falta de tres partidos para o final.

Co marcador igualado, chegou a quenda de que Galvano enfrontásese a Sergi Grau. Sendo ambos os conscientes da importancia de sumar un novo punto, chegouse ao cuarto set cun 2-2 pero foi o de Pontevedra o que marcou a diferenza e puxo o 2-1 no xeneral.

Novamente chegaría a quenda de Horacio Cifuentes pero esta vez para competir fronte a Iker González. Foi o primeiro o que empezou cedendo o primeiro xogo pero enseguida soubo impoñerse ao seu rival e con comodidade gañou os tres últimos sets.

Co 3-1 no marcador e o partido xa gañado, Galvano puxo a guinda ao pastel e despois de catro xogos, conseguiu derrotar a Maxim Chaplygin con autoridade e estableceu o definitivo 4-1 no luminoso.

Con esta vitoria, o Tenis de Mesa Monte Porreiro colócase líder na clasificación antes de viaxar a Sevilla para enfrontarse ao Hispalis que vén de gañar 2-4 ao Leganés.

