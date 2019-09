O TM Monte Porreiro triunfa no campionato internacional de verán

Torneo Internacional de Verano de Tenis de Mesa 2019 © Diego Torrado

O pavillón Príncipe Felipe converteuse esta fin de semana en centro neurálxico do tenis de mesa a nivel autonómico coa celebración da vixésimo primeira edición do Torneo Internacional de verán que organiza cada ano o club TM Monte Porreiro. Este ano o evento bateu récords de participación con máis de 300 xogadores e os triunfadores, en diversas categorías, foron os xogadores do conxunto pontevedrés.

Os tenistas locais Noa Bernárdez, Mar Rivas, Pedro Fernández ou Nacho Fernández clasificáronse para as finais en categoría absoluta dos Open A masculino e feminino.

O equipo do barrio pontevedrés, ao finalizar o evento, mostrouse moi satisfeito co resultado do campionato. Non só polas vitorias, tamén polo nivel exhibido polos xogadores en todas as categorías.