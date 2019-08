A vitoria do Pontevedra diante do Coruxo (2-0) no seu debut ligueiro dispara o optimismo

Estrea soñada para o Pontevedra. Os granates derrotaron con claridade ao Coruxo por dous goles a cero nun encontro no que as novas fichaxes, Bustos e Adighibe brillaron para dar ao equipo de Pasarón os tres primeiros puntos da tempada e disparar a ilusión entre a afección. A primeira parte foi un monólogo dos de Luismi, que asinaron dous tantos de bela factura que sentenciaron a un Coruxo que nunca deu sensación de perigo. Na segunda, o ritmo decaeu, o Pontevedra pechouse atrás para buscar o terceiro gol á contra, Nunca chegou, pero tampouco os vigueses tiveron opcións claras de reducir diferenzas.

O conxunto local saíu coa idea fixa de xogar en campo contrario. E así o fixo. Coa presión alta, os granates puideron romper o empate inicial moi pronto. Adighibe recibiu o balón en interior da área, escapóuselle o control e Alberto chegou a despexar, aínda que na saída levou ao dianteiro granate por diante. Pediu penalti, pero o colexiado non o sinalou.

O Pontevedra seguiu ao seu e só cinco minutos despois Pasarón celebrou o primeiro gol da temporda. Unha obra de arte de Álvaro Bustos que asinou, a recado, o que será un dos mellores goles da liga. Pediu a bóla pegado á liña de cal da banda dereita, á altura do mediocampo, ao primeiro toque e de costas desfíxose da súa marca cun caño espectacular, cabalgou cara á área e foise de Crespo cunha cola de vaca, levantou a cabeza e coa dereita cruzoulla a Alberto. O templo granate estalou de xúbilo e asombro.

Co marcador a favor, o Pontevedra seguiu sendo amo e señor do partido. Movían o balón dun lado ao outro do campo, mentres o Coruxo só podía perseguir sombras. Con todo, os vigueses puideron igualar o partido nunha acción na que Sylla entrou polo flanco dereito, cedeu a Jacobo Trigo, pero o exgranate, só no punto de penalti, disparou alto.

Pasado o susto, os de granates seguían ao seu. A enésima triangulación entre Bustos, Romay e Adighibe puido acabar co segundo tanto do equipo local antes de cumprirse a media hora. Con todo, o disparo do novo dianteiro do Pontevedra foise moi alto. E uns minutos despois foi Javi Pazos o que puido ampliar a renda. Recolleu o balón no centro do campo e avanzou en solitario ata a área, pero non soubo como resolver e acabou perdendo o balón.

O Coruxo seguía desaparecido, incapaz de contrarrestar o dominio físico e futbolístico dos granates. E finalmente chegou o segundo tanto noutra brillante acción individual do Pontevedra. Esta vez foi Adighibe o que baixou cun toque sutil un balón que caía das nubes, encarou ao seu defensor e coa súa poderosa zancada gañou a liña de fondo, puxo un pase raso ao área pequena pero non había rematador, só Jeremy Vargas que, de forma inexplicable, despexou o balón ao interior da súa portería.

Antes do descanso houbo dous achegamentos máis ás áreas. O primeiro o rpotagonizó o dianteiro do Coruxo, Diego Silva, pero o seu remate en ferro foise desviado. No lado contrario, Adi probou fortuna cun forte tiro raso que Alberto soubo blocar.

Tras o paso por vestiarios o ritmo do partido decaeu. O Coruxo estaba obrigado a lanzarse ao ataque para reducir diferenzas, tentouno pero máis por empuxe que por fútbol. O Pontevedra, pola súa banda, preferiu encerrarse atrás e aproveitar saídas rápidas ao contragolpe para matar o partido.

Sen chegadas claras de ningún dos dous equipos e coas pernas cargadas da pretemporada, os adestradores optaron por mover o banco. O primeiro en entrar por parte do Pontevedra foi Javi López, que volveu pisar Pasarón nun encontro oficial sete meses despois da súa grave lesión de xeonllo. E puido estrearse da mellor forma posible, cazou un rexeite na interior da área e lanzou un disparo axustado á cepa do poste pero Alberto atallouno con apuros.

Ao pau foise o disparo de Mateo despois dunha xogada individual na o que se foi de varios defensores granates. O seu tiro, raso e frouxo, desviouno o xusto Edu para evitar o primeiro tanto do Coruxo. Foi a última opción dos visitantes, porque o Pontevedra volveu recuperar o control do partido nos minutos finais para agarrar o primeiro triunfo do novo curso.

FICHA TÉCNICA

Pontevedra CF: Edu; Nacho López, Víctor Vázquez, Pol Bueso, Naveira; Sana, Berrocal (Álex Fernández, min. 70), Javi Pazos (Javi López, min. 66), Romay, Bustos; Adighibe (Pedro Vázquez, min. 75).

Coruxo FC: Alberto; Antón de Viente, Crespo, Lucas, Yeremi Valerón; Borja Yebra, Jacobo Trigo (Barril, min. 74), Sylla (El Ouatani, min. 74), Mateo, Añón; Diego Silva (Álex Ares, min. 54)

Árbitro: Fernández Buergo (colegio asturiano) amonestó a Naveira, Berrocal y Romay por parte del POntevedra; y a Jacobo Trigo, Mateo, Crespo y Borja Yebra, por parte del Coruxo.

Goles: 1-0, Álvaro Bustos, min. 7. 2-0, Yeremy Valerón (propia puerta), min. 34.

Incidencias: Partido disputado en el estadio municipal de Pasarón ante unos 2.000 espectadores.