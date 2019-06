O CW Pontevedra, bronce no Campionato de España Xuvenil

Campionato de España xuvenil de waterpolo en Marín © Diego Torrado Campionato de España xuvenil de waterpolo en Marín © Diego Torrado

As instalacións da Escola Naval Militar de Marín convertéronse, desde o pasado xoves e ata este domingo, na sede do waterpolo xuvenil español, xa que aquí disputouse o Campionato de España de segunda categoría da devandita disciplina.

Despois do bo inicio na competición do club anfitrión, o Club Waterpolo Pontevedra, que venceu ao CW Elx, por un 9-6, e ao Casablanca, por un 10-5, volveu triunfar este sábado, afianzándose no bo camiño e liderando, definitivamente, o Grupo A1 do campionato. Durante a tercecera xornada, os pontevedreses derrotaron ao Las Palmas e ao Portugalete, o que significa que conseguiron facer pleno de vitorias (catro en catro partidos). O segundo posto foi para os valencianos (CW Elx), que pasaron á fase final con 9 puntos, tres menos que os locais. En terceiro posto, o Las Palmas con 6, seguido polo Portugalete con 3 e o Casablanca con ningún triunfo e 0 puntos.

Pola súa banda, no Grupo A2, o posto líder foi para o WP Jerez, que pasou nas mesmas condicións que o CW Pontevedra (pleno de vitorias e 12 puntos). En segundo posto o Brains con 9, seguido polo Vigo con 5. As dúas últimas prazas foron para o Lautada (3 puntos) e o Calviá (1).

Como á última fase pasaban os dous primeiros de cada grupo, durante a xornada do domingo, disputáronse, en primeiro lugar, as semifinais, nas que se enfrontaron o Elx e o Jerez, por unha banda, e o CW Pontevedra e o Brains, por outra. Despois da vitoria esmagadora do Jerez sobre os alacantinos (2-9) e a derrota do club anfitrión (6-8), os andaluces terminaron levándose o título despois dun merecido 8-5 na final.

