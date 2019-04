O Tenis de Mesa Monte Porreiro queda sen ascenso á Superdivisión feminina

O soño de ascenso á máxima categoría feminina do tenis de mesa nacional, a Superdivisión, esfumouse para o TM Monte Porreiro en Reus.

Ata a localidade catalá desprazouse o equipo pontevedrés para tomar parte por segundo ano consecutivo na fase de ascenso, despois de finalizar nun brillante segundo posto na liga regular.

O conxunto formado por María Teresa Nine, Noa Bernárdez e Noelia Santiago competiu a gran nivel e estivo a piques de avanzar nas eliminatorias, caendo con honras.

Fíxoo no seu primeiro enfrontamento, ante o Tennis Taula Tramuntana Figueres, por 4-3 tras ceder no partido de dobres que desempataba o duelo.

Nine deu o primeiro punto ao Visit Pontevedra superando a Laura Ramírez (3-2). Despois o Figueres empataba grazas a Jana Riera, que venceu a Noa Bernárdez (2-3). Noelia Santiago volvía poñer o Monte Porreiro en vantaxe ao gañar a Catalina Miranda (3-1), pero as catalás dábanlle despois a volta con triunfos de Laura Ramírez e Catalina Miranda ante Noelia e Noa.

Todo se decidía pois no dobres, onde Noelia Santiago e María Teresa Nine non tiveron opción caendo por 0-3.

A pesar da derrota, o Tenis de Mesa Monte Porreiro termina o seu camiño na liga con boa nota e pensando xa repetir experiencia na próxima tempada.