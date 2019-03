A clasificación da Selección Española para o Europeo Sub-19 pasa por Vilagarcía

Teresa Abelleira, nun partido do Europeo Sub-19 © RFEF

As actuais campioas de Europa disputarán en Galicia o Minitorneo Rolda Elite Sub-19 feminino. Os campos de A Lomba de Vilagarcia, e o Verónica Boquete San Lázaro de Santiago, acollerán no mes de abril a celebración do campionato, onde España enfrontarase ás seleccións de Hungría, Irlanda e Serbia para dar un paso adiante na clasificación para o Campionato de Europa.

A Federación Española aprobou a candidatura galega para a celebración deste torneo, primeiro chanzo que terán que superar as actuais campioas de Europa para ter unha praza na fase final do campionato que se celebrará en Escocia entre o 16 e o 28 de xullo onde a 'rojita' buscará gañar o seu terceiro título consecutivo.

Esta última fase actuará como clasificatorio para a Copa Mundial Sub-20 Feminina da FIFA.

Calendario do Minitorneo Rolda Elite Sub-19

Mércoles 3 de abril 13:00 horas: Hungría – Irlanda (Estadio Municipal A Lomba de Vilagarcía) 18:30 horas: España - Serbia (Estadio Verónica Boquete San Lázaro de Santiago)



Sábado 6 de abril 13:00 horas: Irlanda – Serbia (Estadio Municipal A Lomba de Vilagarcía) 18:30 horas: España – Hungría (Estadio Verónica Boquete San Lázaro de Santiago)