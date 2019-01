Antía Jácome, Sergio Vallejo y Noel Domínguez premiados pola Federación Galega de Piragüismo

Noel González no Europeo junior e sub23 de piragüismo © Nina Jelenc / Federación Galega de Piragüismo Tania Fernández e Tania Álvarez celebran o seu bronce no mundial de piragüismo maratón © Carolyn Cooper

A xunta directiva da Federación Galega de Piragüismo acordou na súa última reunión os distintos premios correspondentes á tempada 2018 onde hai claro predominio do piragüismo pontevedrés. Os galardóns serán entregados na Gala do Piragüismo Galego, que se vai a celebrar o próximo día 9 de febreiro a partir das 19:30 horas no salón de actos da Deputación Provincial de Lugo.

O galardón a mellor deportista feminina senior lévao a canoísta pontevedresa Antía Jácome (E. P. Ciudad de Pontevedra) pola súa boa participación no Campionato do Mundo de Sprint na modalidade C-2 de 200 e 500 metros. Pola súa banda, Tania Álvarez (Breogán do Grove) será galardoada polo seu cuarto posto en K-2 no Campionato de Europa de maratón.

Na categoría masculina sub 23, Sergio Vallejo (Piragüismo Poio) foi nomeado mellor do ano pola súa medalla de bronce na modalidade C-2 de 1.000 no Campionato de Europa de Sprint e polo seu cuarto posto na mesma modalidade de 500 do campionato do Mundo.

A distinción feminina a leva María Pérez (O Muiño de Ribadumia), pola súa actuación no Campionato do Mundo de Sprint Absoluto e no Campionato de Europa de Sprint Xuvenil. Noel Domínguez (Breogán do Grove) consegue o accésit da mesma categoría masculina pola súa medalla de bronce en C-2 1.000 no Campionato de Europa Sprint sub 23 e o quinto posto no Campionato do Mundo. Pola súa banda, as dúas canoístas do K. P. Combarro, Lorena Pérez e Eva Torres lograron o accésit pola súa participación no Campionato do Mundo sub 21. Tamén foi nomeado cun accésit Manuel Fontán (O Muiño de Ribadumia) por proclamarse subcampión de Europa C-1 Xuvenil en 1.000.

O Club Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra logra o accésit como mellor equipo a nivel nacional en categorías de promoción por ser claro dominador en competicións nacionais e autonómicas.

Por último, o Concello de Pontevedra tamén será premiado coa mención por ser o mellor colaborador institucional e José Covelo, recollerá o premio especial Xunta Directiva polo seu labor como Xefe de Servizos de Deportes na Deputación de Pontevedra.

A gala finalizará coa mención a todos os deportistas galegos que conseguiron medalla en competición internacional.