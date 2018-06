Adrián Sieiro e Sergio Vallejo colgan o bronce no Europeo de Belgrado

A primeira medalla para a representación pontevedresa no campionato de Europa de piragüismo que se está disputando en Belgrado (Serbia) chegou da man da parella formada por Adrián Sieiro e Sergio Vallejo.

Os padeeiros de Poio colgaron a medalla de bronce na final da proba de C2 1.000 metros. Pararon o crono nun tempo de 03:27.414.

Ambos realizaron unha magnífica regata desde o inicio, situándose na cabeza de carreira xunto a alemáns e romaneses. Nos últimos metros foron quen de aguantar o empuxe dos seus rivais mantendo a terceira posición por detrás de Alemaña (03:25.041) e Romanía (03:25.481).

A actuación de Sieiro continúa esta tarde coa participación nas series de C1 200 metros.

A segunda medalla da mañá foi para o K4 1.000 metros no que competía o tudense Rubén Millán xunto a Pelayo Roza, Javier Hernánz e Aitor Gorrotxa. Tamén foron bronce, superados tan só pola piragua de Bielorrusia e Eslovaquia.

Roi Rodríguez, padeeiro de Tui, conseguiu un meritorio cuarto posto na final do K1 1.000 metros, resultado que lle garante a súa presenza no campionato do mundo que se vai celebrar en agosto en Portugal.

A participación galega pechábaa Natalia García (Breogán do Grove) coa súa presenza na final de K2 1.000 metros formando parella con Laia Pelachs.

A piragua española chegaba ao final da carreira en quinta posición, nunha proba que gañaron as deportistas de Polonia Justyna Iskrzycka e Paulina Paszek.