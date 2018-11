O Campionato de España de Piscina Curta, primeiro gran reto da tempada para o Galaico

O Club Natación Galaico fixa o seu obxectivo na primeira gran competición nacional da tempada, o Campionato de España Absoluto de Inverno que se celebrará entre o 15 e o 18 de novembro en Barcelona, na Piscina Nova de L'Escullera.

Alí estarán catro deportistas do club pontevedrés, que aspiran a realizar un bo papel.

Dous delas serán as incorporacións destacadas do curso recentemente estreado, as olímpicas Bea Gómez Cortés e María Vilas, xunto a Daniel Sánchez e Marc Ciurana na categoría masculina.

Bea Gómez está inscrita nas probas dos 200 estilos, 100 libre e 50 libre, María Vilas nadará os 400 estilos e a 200 braza, Marc Ciurana fará o propio nos 200 braza e Daniel Sánchez será o que teña o calendario máis esixente con catro probas: 100 e 50 costas, 100 estilos e 50 libre.

En Barcelona competirán ata 568 deportistas de 129 clubs do territorio nacional.