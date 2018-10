Bea Gómez e María Vilas incorpóranse ao Club Natación Galaico

Un ano despois de anunciar a súa marcha ao Sabadell, Bea Gómez Cortés regresa ao Club Natación Galaico para nadar na piscina de sempre. A pesar de que a tempada non comeza ata o próximo 9 de novembro, Bea leva adestrando todo o mes de setembro no Complexo Deportivo Rías do Sur con Diego Pérez, o director deportivo do Galaico.

"Estamos encantados de que venga a trabajar con nosotros. Es un muy buen refuerzo del equipo para esta temporada", asegura a presidenta do club, Amparo Porta, que tamén falou sobre a chegada ao Galaico de María Vilas, nadadora olímpica procedente de Riveira. "Las dos nadadoras internacionales se incorparan este año y suponen un gran fortalecimiento del equipo", engade Porta.

Pola súa banda, o adestrador de Bea Gómez no Galaico explica que "Bea es una nadadora de nivel mundial que compite en todas las pruebas y refuerza muchísimo cualquier equipo". Así mesmo, sobre o mes que leva traballando coa pontevedresa, Diego Pérez asegura que "es muy fácil trabajar con ella, lleva toda la vida en el club y, realmente, su regreso es una vuelta a la rutina", bromea.

A día de hoxe, o traballo de Bea Gómez está centrado no Campionato de España de Piscina Curta, que se disputará durante o segundo fin de semana de novembro en Barcelona, ademais da Copa de España de Clubs en decembro.