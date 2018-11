O Natación Galaico marca territorio no inicio da Liga Galega de Clubs

Equipo do Galaico na primeira xornada da Liga Galega © Club Natación Galaico

A Liga Galega de División de Honra empezou esta tempada como terminou a anterior, co Club Natación Galaico como primeiro da clasificación.

O club pontevedrés impúxose na primeira xornada da liga autonómica celebrada na Piscina de INEF da Coruña, a pesar de sufrir baixas relevantes principalmente no seu equipo masculino.

Compensouno de sobra o equipo feminino, no que debutada a olímpica María Vilas e ao que regresaba Bea Gómez Cortés. Ambas as dúas sumaron a vitoria nas probas que nadaron, os 400 libre no caso de Vilas e os 200 estilos por parte de Bea Gómez. Tamén foron primeiros Daniel Sánchez na 100 bolboreta e Carla Goyanes nos 200 costas.

Pola súa banda lograron segundos postos Águeda Cons no 200 libre, Henar Cons en 100 braza, Jacobo Blanco en 200 estilos e Clara Otero no 100 libre, e foron terceiros Ana Pérez en 100 braza, de novo Carla Goyanes en 100 bolboreta e Juan Hernández en 100 braza.

Estes resultados colocaron ao final da xornada ao Galaico con 367 puntos, superando por esta orde o CN Liceo (302 puntos), Club del Mar (301), CN Pabellón Ourense (273), CN Coruña (206) e CN Ferrol (184).