Tere Abelleira suma unha nova convocatoria internacional con España a dous meses dos Xogos Olímpicos

Poucas sorpresas na convocatoria ofrecida este mércores pola Selección Española Absoluta Feminina de fronte ao dobre compromiso que afrontará fronte a Dinamarca clasificatorio para a Eurocopa de 2025, na que volve aparecer unha vez máis Teresa Abelleira.

A centrocampista pontevedresa é unha fixa nos plans da seleecionadora Montse Tomé, e é que desde a súa chegada ao cargo só se ausentou con España por lesión.

Trátase ademais da última lista antes dos Xogos Olímpicos xa que a seguinte convocatoria, producirase xa no mes de xullo de novo para a fase de clasificación do Europeo pero tamén para a cita parisiense.

"En esta concentración tenemos el objetivo de clasificarnos para el Campeonato de Europa. Puede que en la lista de los Juegos haya jugadoras que no hayan venido, o no", avisa Tomé, aínda que todo apunta a unha continuidade que convertería a Tere Abelleira en deportista olímpica este próximo verán.

Montse Tomé, seleccionadora de la @SEFutbolFem: "En esta concentración tenemos el objetivo claro de clasificarnos para el #WEURO2025"



"Si conseguimos dos victorias, estaremos en el Campeonato de Europa de Suiza y es ahí donde llevamos a las jugadoras".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/q7VKNDgR04 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) May 22, 2024

En total foron citadas esta vez 24 futbolistas para unha concentración que arrincará o vindeiro luns 27 de maio. No seu horizonte aparecen os encontros do venres 31 de maio en Vejle e o martes 4 de xuño no estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, ambos os dous fronte a Dinamarca.