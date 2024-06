Teresa Abelleira renova o seu contrato co Real Madrid ata 2026

A centrocampista pontevedresa Teresa Abelleira continuará no Real Madrid dous anos máis.

Ambas as partes acordaron ampliar o contrato de Abelleira, flamante campioa do mundo de fútbol, ata o 30 de xuño de 2026.

Así o anunciou o club madrileño, que levaba un tempo negociando coa xogadora de Pontevedra, cuxo contrato vencía ao final da presente tempada.

Teresa Abelleira, de 24 anos e que chegou ao Real Madrid feminino en xullo de 2020, procedente do Deportivo, foi unha peza crave no club branco e foi unha das titulares na selección española que conquistou a Copa do Mundo en 2023.

Co Real Madrid suma xa 139 partidos, con 11 goles e 20 asistencias.

A través das súas redes sociais, a xogadora asegurou estar "moi feliz" por continuar na disciplina da entidade madrileña.