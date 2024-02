Tere Abelleira celebra con España o título da Nations League

Campioa do Mundo e agora, tamén, campioa da UEFA Women's Nations League.

Teresa Abelleira e a Selección Española lograron este mércores o segundo título oficial da súa carreira para a pontevedresa e da historia para o combinado nacional feminino, ao vencer a Francia (2-0) na final da liga de Nacións celebrada no estadio sevillano de La Cartuja.

Nunca gañara España ao combinado galo, pero a esta Selección non hai nada que se lle resista e segue derrubando barreiras, con 32.657 espectadores nas bancadas.

Esta vez estaba vestida de curto, aínda que no banco, Tere Abelleira, e é que ao contrario que na semifinal do pasado venres fronte a Países Baixos a pontevedresa entrou na lista oficial de 23 futbolistas para a final, recuperada da lesión que lle impediu participar con normalidade no inicio da concentración internacional.

A súa entrada na convocatoria, do mesmo xeito que a Alexia Putellas, permitiulle celebrar o título de España ao grande e con todos os dereitos de campioa, recibindo medalla oficial aínda que non gozase finalmente de minutos sobre o céspede.

ESE PRECISO INSTANTE EN EL QUE NOS HEMOS DECLARADO OFICIALMENTE CAMPEONAAAAAAAAS.



@La1_tve#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/qNLOh1nA7N — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) February 28, 2024

No que respecta a a final, o equipo español impuxo o seu dominio nun traballado duelo que decidiu cos goles de Aitana e Mariona nos minutos 33 e 54 do partido respectivamente.

A Selección Española leva ademais desta xanela internacional a clasificación para os Xogos Olímpicos de París, próximo reto para as campioas do Mundo e, como non, para Teresa Abelleira.