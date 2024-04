As dúas caras do Ourense CF: Temible no seu feudo e terreal a domicilio

O Pontevedra Club de Fútbol e o Ourense CF xogarán gran parte do ascenso o vindeiro domingo nun Estadio Municipal de Pasarón que será unha baza extra para os granates, e é que a pesar dos seus grandes números en xeral, o cadro ourensán é outro cando xoga lonxe do seu feudo de Oira.

Ao amparo dos seus e sobre o céspede artificial do Municipal de Oira, o conxunto da Cidade das Burgas é practicamente intratable. Os 43 puntos que sumou ata a data como local colócanlle como o mellor neste aspecto non só no Grupo 1 senón de toda a Segunda RFEF empatado co Bilbao Athletic (Grupo 2). Só o Pontevedra, cun empate, e o Zamora que levou un triunfo, lograron sumar puntos en Oira. O resto de encontros, 14 en total, saldáronse con triunfo locatario.

Con todo fóra da casa a historia é diferente. Non son tampouco malos números, pero volven ao equipo adestrado por Rubén Domínguez máis terreal. Na súa totalidade a domicilio o Ourense CF sumou 21 puntos esta tempada (por 27 dun Pontevedra que lidera esta estatística), aínda que a maioría de triunfos lonxe do seu feudo chegaron a principio de curso.

De feito desde o mes de decembro (nove partidos), o próximo rival do Pontevedra gañou un só partido fóra (o 25 de febreiro contra o RC Deportivo Fabril), con seis empates e dúas derrotas (Coruxo e Gimnástica de Torrelavega).

Esas dúas derrotas son en realidade as únicas como visitante de toda a liga, demostrando os números que a pesar de todo son un equipo moi dificil de bater, que non gaña moito a domicilio pero que tampouco perde. Claro que neste caso fronte ao Pontevedra un eventual empate xoga a favor dos granates, que se manterían no liderado a dúas xornadas do final da liga regular.

MORENO, BAIXA OURENSÁ POR SANCIÓN

O Ourense CF deberá afrontar o derbi de Pasarón cunha ausencia por sanción.

Trátase do central Cristian Moreno, castigado polo Comité de Competición cun encontro de castigo por acumulación de amoestacións.