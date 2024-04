Música, comida e bebida para unha 'festa granate' previa ao Pontevedra-Ourense

O decisivo derbi entre Pontevedra Club de Fútbol e Ourense CF, co primeiro posto no aire, xogarase xa desde a mañá nos arredores do Estadio Municipal de Pasarón.

O club granate vén de anunciar a organización dunha festa con música, comida e bebida na previa do choque do próximo domingo 21 de abril.

Desta forma, e desde as 11.30 horas da mañá, os afeccionados do Pontevedra poderán acceder a unha carpa instalada xunto a bancada de Tribuna que contará con "DJ en directo, venda de churrasco e polbo e bebidas", sinala a entidade.

Festa granate en Pasarón!



Este domingo non temos excusa, vive a previa nos aledaños de Pasarón coma nas grandes citas



Dende as 11:30 haberá música, comida e bebida para dar inicio a unha xornada de granatismo dende a previa ata o remate do encontro ante o @ourense_cf pic.twitter.com/WKELDHSVbH — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) April 17, 2024

As actividades comezarán en todo caso xa o sábado 20 estando previsto que por unha banda os xogadores Álex González e Dalisson de Almeida e polo outro Rufo e Churre asinen autógrafos aos seguidores de 12.30 a 13.30 horas nas terrazas do Restaurante Boroa e do Hotel Virxe do Camiño respectivamente, onde se repartirán bandeiras do Pontevedra e tarxetas co himno do club.

Este último punto responde a outro dos obxectivos do club, conseguir que as bancadas de Pasarón sexan máis granates que nunca. De feito das canles oficiais do Pontevedra pediron aos seus afeccionados acudir ao choque vestidos de granate e portando se é posible bufanda ou bandeira, así como acompañar ao canto do himno no minuto 41 de xogo tal e como vén facendo a bancada de animación ao longo desta tempada deixando imaxes como as vividas a pasada xornada en Santiago de Compostela.