Tres xogadores do Compostela, sancionados para a visita do Pontevedra

As baixas serán un hándicap importante para o próximo rival do Pontevedra Club de Fútbol en liga, a Sociedade Deportiva Compostela.

O Comité de Competición da Real Federación Española de Fútbol confirmou este mércores o castigo a tres futbolistas do equipo santiagués, que por tanto perderán o derbi do próximo domingo no que os granates queren dar un paso de xigante cara ao ascenso.

En concreto Competición ratificou a suspensión por cumprir ciclo de amoestacións de Parapar de Pablo Antas, dous dos xogadores que máis minutos acumulan esta tempada co seu equipo.

Ademais Juampa foi castigado con dous encontros pola vermella directa viu fronte ao Coruxo.

Cabe destacar que Parapar e Juampa, con cinco e catro tantos respectivamente, son o segundo e terceiro máximo goleador do Compostela só superados por Manu Barreiro (10 goles).

Aínda por riba, o conxunto santiagués tamén terá fronte ao Pontevedra a baixa por lesión de Álvaro Casas por un contratempo muscular sufrido na última xornada.