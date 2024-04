Yago Iglesias: "Vou coa sensación de marcar poucos goles co que fixemos"

Despois do triunfo logrado este domingo en Pasarón diante do Covadonga e dos empates dos seus rivais directos Ourense e Zamora, o Pontevedra Club de Fútbol volve ser líder en solitario a falta de catro xornadas para a conclusión da liga.

Con todo, a vitoria diante do conxunto asturiano non foi nada sinxela. É un rival "moi difícil", recoñeceu Yago Iglesias na rolda de prensa de despois do encontro. "Xeráronnos problema en descoidos nosos, eles interpretan moi ben e a diferenza doutros equipos que viñeron a Pasarón, non se meteu atrás e viño a xogar de ti a ti", explicou.

En canto á súa formulación e a titularidade de Guèye, o técnico dixo que optou por xogar co senegalés e Chiqui "para ter verticalidade. Non chegamos a sacar vantaxe diso e na segunda parte cambiamos un pouco e o equipo estivo mellor. Vou coa sensación de marcar poucos goles co que fixemos", admitiu.

Neste sentido, o adestrador granate defendeu que a substitución de Libasse no descanso foi porque xa tiña unha amarela e quería acabar con once xogadores sobre o terreo de xogo. "É novo, quere convencer e iso leva a que a súa actuación non fose o brillante que é outras veces desde o banco. Estou contento coa súa achega, pero o partido demandaba outra cousa", sinalou. Ademais, coa amarela, "podía cometer algún tipo de erro que nos podía afectar".

Agora, entrada xa na recta final da tempada, o Pontevedra xa se toma con maior importancia os partidos que restan. Todos eles "complicadísimos", empezando por un Compostela que sumou a maior parte dos puntos en San Lázaro. "Sabemos o que nos imos a atopar e a partir de aí exporémolo ben. Queremos sumar fóra de casa, é un campo complicadísimo pero imos con toda a ilusión do mundo", dixo Yago Iglesias.

É por iso que unha vez máis o adestrador quixo facer un chamamento á afección para ver "moita xente vestida de granate" nos catro partidos que quedan por diante, pero sobre todo "dentro de dúas semanas en Pasarón" contra o Ourense. "A marea granate sempre nos acompañou, pero oxalá a xente súbase antes e acompáñenos a Coruña para acabar entre todos esta tempada. Oxalá entre todos axudémonos e consigámolo".