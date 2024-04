Lydia Pérez cae en primeira rolda do preolímpico de Bakú

A loitadora pontevedresa Lydia Pérez caeu na primeira rolda do preolímpico europeo de Bakú e terá que xogarse a praza para os Xogos Olímpicos de París no mes de maio en Istambul.

Non foi un bo día nin para Lydia nin para as outras dous deportistas españolas, Aitzane Gorria e Graciela Sánchez, que perderon nos seus respectivos enfrontamentos e tamén en primeira rolda.

A galega cedeu en 62 quilos ante a cuádrupla campioa de Europa, a letona Anastasija Grigorjeva (9-0), Gorria caeu en 50 quilos contra a francesa Julia Martínez e Sánchez, en 57 quilos diante a húngara Erika Bognar (5-0).

Agora, as tres loitadoras españolas terán a súa última oportunidade para conseguir un billete para París no Clasificatorio Olímpico Mundial que se celebrará do 8 ao 12 de maio en Istambul.