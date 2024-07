Boas sensacións para Lydia Pérez Touriño na segunda cita das Series Mundiais de loita praia

Lydia Pérez Touriño volveu á area. Fíxoo para participar na segunda cita das Series Mundiais de loita praia, que se disputou en Saint Laurent Du Var (Francia).

Tras un ano 2023 no que foi campioa dos Xogos do Mediterráneo nesta disciplina, a loitadora pontevedresa viaxaba ata Francia para recuperar as súas boas sensacións sobre a area.

Aínda que en loita olímpica a súa categoría é a de -62 quilos, Pérez Touriño tivo que competir na de -70 quilos para adaptarse ás probas existentes nesta modalidade de loita.

O primeiro combate da pontevedresa foi coa ucraína Viktoriia Hrytsenko, que acabou con 2-2, aínda que máis cómodo foi o seu encontro coa eslovaca Sara Trbulin, á que gañou por 0-3.

A pesar destes resultados, Lydia Pérez Touriño non logrou clasificarse para semifinais tras caer por 2-1 ante a ucraína Olena Nikitinska no último combate da súa serie.

O triplo empate coas dúas loitadoras de Ucraína deixou á pontevedresa en terceira praza da clasificación no grupo B do torneo, impedindo que puidese loitar polas medallas.

Máis aló deste torneo, o obxectivo a curto prazo para Lydia Pérez será o Gran Premio de España de Loitas Olímpicas, que se celebrará do 5 ao 7 de xullo, e para o que a deportista pontevedresa foi convocada pola selección española absoluta de loita.