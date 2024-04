Arrinca en Pontevedra o Campionato de España Aboluto de Karate e Para-Karate

Pontevedra xa está preparada para vivir unha fin de semana en grao sumo intensa coa celebración do Campionato de España Aboluto de Karate e Para-Karate, que arrincou este venres 5 de abril ás 15:00 horas coa disputa da Kata individual, a Kata por equipos e o Para-Karate.

A competición continúa o sábado desde as 8:30 horas co Kumite individual e a homenaxe que ten preparada a Federación Española ao equipo nacional feminino recentemente proclamado campión do mundo, así como aos campións de para-karate. Será ás 18:30 horas.

O broche de ouro ao Campionato poñerao o domingo o Kumite por equipos, que da mesma forma que o día anterior, arrincará ás 8:30 horas.

Neste evento participan preto de medio milleiro de deportistas procedentes de todos os recunchos da xeografía española, buscando obter o billete para o Campionato de Europa que se disputará en Croacia dentro de dous meses.

Trátase sen dúbida dun dos eventos de maior nivel disputados en Pontevedra ata a data.