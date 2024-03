O Arosa recupera o terceiro posto co seu triunfo en Betanzos (1-2)

Partido entre Pontevedra B e Arosa na Seca © Cristina Saiz

Importante triunfo este xoves 28 de marzo do Arosa no campo do Betanzos (1-2) que lle fai recuperar un posto na clasificación da Terceira RFEF para situarse no terceiro lugar con 43 puntos.

O cadro arlequinado amplía ademais a cinco puntos a vantaxe sobre o sexto lugar, e faino recuperando sensacións.

Os de Luisito protagonizaron en Betanzos un encontro solvente pero tamén traballado, e é que non se comezou a decidir ata o minuto 45, cando Rubo puxoos en vantaxe.

O choque estaba de cara fronte a un Betanzos ao que lle necesidade de sumar para escapar do descenso apertáballe cada vez máis, nerviosismo que se viu agravado co 0-2 materializado por Martín Diz no minuto 55.

O tempo corría a favor do Arosa, que parecía ter todo controlado ata que un penalti transformado por Juan de Dora a falta de seis minutos devolvía a emoción nos instantes finais.

Resistiu o cadro arlequinado para asegurarse tres puntos vitais no seu obxectivo de xogar o play-off de ascenso.

Consulta aquí a acta do Betanzos CF-Arosa SC.