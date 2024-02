O Arosa perdoa e cede un empate ante a Polvorín na Lomba

O Arosa estivo falto de acerto no seu encontro desta xornada ante o filial do Lugo na Lomba. O equipo adestrado por Luisito tivo as mellores ocasións do partido, pero a Polvorín, no 92, tivo a máis clara ao enviar un man a man ao poste.

Os arlequinados saíron coa mesma aposta que nos anteriores partidos, sendo vertical e buscando a velocidade da súa liña de ataque.

Pero co paso dos minutos o encontro igualouse, ata que a falta de dez minutos para o intermedio o Arosa gozou de tres chegadas moi claras. Primeiro cun balón longo sobre Borja, pero o seu remate a portería baleira sacouna un defensa a córner.

Concheiro sacou de esquina, pero nin Sylla nin Borja puideron marcar. A seguinte foi tamén de Borja cun chute cruzado que Fernando despexou cunha gran parada e a última do primeiro tempo chegou da man de Iñaki Leonardo, pero no man a man con Fernando gañou a partida o gardameta.

Na segunda metade o filial tentou combinar, pero o Arosa facíase moi pronto co balón aínda que lle custaba xerar oportunidades.

Moveu ficha Luisito cun triplo cambio dando entrada a Rubo, Concheiro e Brais Vidal, fíxose forte en defensa e esperou o seu momento para golpear. Con todo, a pesar das innumerables chegadas, o balón non quería entrar e nun novo man a man, esta vez entre Javi Pereira e Fernando, o porteiro volveu facerse grande baixo paus e evitou o 1-0.

Alcanzouse así o tempo de desconto e o filial lucense estivo a piques de dar a sorpresa. Lasande fixo unha parede con Pablo Martínez e plantouse diante de Manu Táboas, pero non estivo atinado e enviou o balón á madeira.

O empate mantén ao Arosa na terceira praza con tres puntos máis que o Alondras e a VDE Ourense. O Bergantiños e o Celta C, pola súa banda, seguen ao seu e mantéñense na parte alta da clasificación con 13 e 11 puntos de diferenza respectivamente sobre os de Vilagarcía.

