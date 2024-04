Goleada do Arosa a un tocado Pontevedra B (3-0)

O Arosa suma e segue e ve cada vez máis preto a clasificación por segundo ano consecutivo para os play-off de ascenso de categoría. O Pontevedra B, en cambio, ve a permamencia máis complicada.

Os de Luisito foron donos do partido de principio a fin e mesmo puideron deixar o encontro sentenciado na primeira metade, pero perdoaron unha e outra vez e tivéronse que conformar cun escaso 1-0 ao descanso. Sylla foi o autor do gol aos oito minutos de xogo.

Despois do descanso, o Arosa continuou xerando oportunidades en área rival e exhibiu a súa pegada cos goles de Brais Pedreira no 55 e de Javier Pereira no 80 que terminaban de sentenciar o duelo.

Consulta a acta nesta ligazón