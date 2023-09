O Luis Piedrahita máis solidario prestará o seu humor para a gala benéfica de AFAPO

O humorista Luís Piedrahita será o artista invitado para amenizar a décima edición da gala benéfica promovida pola Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer e outra demencias de Pontevedra (AFAPO) con motivo do Día Mundial do Alzhéimer.

Será o vindeiro sábado 23 de setembro, ás 20:30 horas, no auditorio de Afundación. Alí presentará o seu último espectáculo, Es mi palabra contra la mía.

As entradas están xa á venda en Ataquilla.com e a recadación irá integramente destinada a beneficio da asociación.

Es mi palabra contra la mía é un show de humor, enxeño e tenrura co que o artista quere demostrar, unha vez máis, que "só o humor fai a vida máis soportable".

No seu novo monólogo, Luís Piedrahita analiza por que ninguén está contento co que lle tocou, sacando a relucir os aspectos máis absurdos da rutina do día a día.

"Son temas de fondo calado existencial como o medo ao váter alleo ou o amor verdadeiro. Profundas reflexións de voo galiñáceo e improvisacións meticulosamente ensaiadas", explica o propio cómico coruñés.

Luís Piedrahita é humorista, ilusionista, escritor e director de cinema. Coñecido principalmente pola súa presenza en televisión e radio, é colaborador e guionista de El Hormiguero e saltou á popularidade tras a súa participación en El club de la comedia.

Desenvolveu, en coprodución co Teatro Real de Madrid, dous espectáculos musicais para nenos e dous contos sinfónicos escritos,. Como cineasta escribiu e dirixiu, xunto a Rodrigo Sopeña, La habitación de Fermat e é autor de sete best sellers de humor e un libro infantil.