O rapero Recycled J e o espectáculo Kine Circus protagonizan unha nova xornada de abarrote nas Festas da Peregrina

Concerto de Recycled J nas Festas da Peregrina © Concello de Pontevedra Kine Circus na Praza da Ferrería © Concello de Pontevedra

Unha xornada máis o centro da Boa Vila encheu de público para seguir os espectáculos e concertos principais da programación das Festas da Peregrina.

Por unha banda o circo pediu o seu espazo de protagonismo na Praza da Ferrería, onde ás 21.00 horas Kine Circus mostrou as súas habilidades para asombro dos presentes.

A compañía etíope, creada para ofrecer un espazo de lecer e desenvolvemento a nenos e nenas en risco de exclusión en Adis Abeba, presentou en Pontevedra un show cheo de acrobacias, danza e fantasía.

Despois chegou a quenda, ás 22.30 horas, dunha nova xornada de concertos no escenario da Praza de España, onde subiu o rapero Recycled J, un referente da música urbana nacional que congregou a un gran número de espectadores.

As Festas da Peregrina aproxímanse xa á súa ecuador, e fano este mércores 16 de agosto cunha xornada na que están programadas as actuacións do dúo Fetén Fetén (21:00 horas) no escenario da Praza da Ferrería e dun dos artistas para seguir na escena galega como Baiuca, que actuará na Praza de España (22.30 horas).