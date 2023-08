Lores, sobre as Festas da Peregrina: "É incrible a cantidade de xente que hai"

O alcalde de Pontevedra mostrouse este mércores encantado co desenvolvemento da semana grande das Festas da Peregrina, e a gran asistencia de veciños e visitantes aos actos organizados durante todos estes días.

"Estou asustado porque non hai un evento que non teña unha asistencia masiva", asegura Miguel Anxo Fernández Lores.

"É incrible a cantidade de xente que hai", defende o rexedor da Boa Vila cando se chega ao ecuador dos festiejos.

As actividades da Festa da Peregrina seguen adiante con diversos puntos de interese e as citas musicais como gran punto de atención. Neste sentido este mércores 16 de agosto os concertos protagonizaranos o dúo Fetén Fetén (21:00 horas) no escenario da Praza da Ferrería e no da Praza de España, farao Baiuca, unha das referencias da música electrónica galega.

O xoves 17 de agosto, pola súa banda, Os Coribantes de Buchabade serán os que se suban ao escenario da Praza da Ferrería (21:00 horas) e, a continuación, será a quenda da veterana banda de rock Mago de Oz (22:30 horas) na Praza de España.

A recta final das festas arrincará o venres 18 coa Batalla de Flores (18:00 horas) por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac e Pai Amoedo; o espectáculo infantil Tarzán, ou musical (21:00 horas) na Ferrería; e un tributo a Mecano (22:30 horas) na Praza de España.

Vanesa Martín, que actuará o sábado 19 de agosto (22:30 horas) na Praza de España, será o prato forte desta xornada, na que ademais será o concerto de corais na Ferrería (21:00 horas) con Coral Alameda do Fogar do Maior, Coral Bela Helenes, Coral Helénica, Coral Polifónica de AC do Chopo, Coral Airiños de Campañó e Coral Pontus Veteris.

As Festas da Peregrina concluirán o domingo 20 de agosto co concerto do trío Chroma (21:00 horas) na Praza da Ferrería, a actuación de Pimpinela (22:30 horas) na Praza de España e o tradicional espectáculo pirotécnico entre as pontes do Burgo e Santiago.