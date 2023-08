Los Tres Soles del Paraguay abren oito noites musicais

Concerto de Los Tres Soles del Paraguay na Ferrería © Diego Torrado Concerto de Los Tres Soles del Paraguay na Ferrería © Diego Torrado

O día grande das Festas da Peregrina tivo este sábado 12, como é habitual, un colofón musical. Chegou cunha cita dobre, con Los Tres Soles del Paraguay a partir das 21:00 horas enel escenario da Praza dá Ferrería e unha festa de música electrónica organizada polos 40 Urban e Os 40 Dance na Praza de España hora e media máis tarde.

Desta forma, os sons latinos do trío nado en Paraguay abriu o cartel de concertos para a semana grande das Festas da Peregrina, que se celebrará ata o 20 de agosto e citará en Pontevedra a Vanesa Martín, La M.O.D.A., Cruz Cafuné, Pimpinela, Mago de Oz, Recycled J ou Baiuca.

Este trío e o seu repertorio cos temas máis emblemáticos da música tradicional latinoamericana encheu a praza coa aposta polo público máis tradicional e de maior idade.



Este domingo 13 de agosto actuarán Furious Monkey House na Ferrería (21:00 horas) e La Maravillosa Orquesta del Alcohol, conocido como La M.O.D.A. (22:30 horas) na Praza de España.

Os pontevedreses Gran Garaje serán a aposta para a Praza da Ferrería o luns 14 de agosto (21:00 horas), mentres que o rapero Cruz Cafuné farao na Praza de España (22:30 horas).

Para o martes 15 de agosto, día de Santa María e, por tanto, con numerosas actividades lúdicas, musicais e relixiosas na contorna da basílica, queda o espectáculo circense de Kine Circus na Ferrería (21:00 horas) e o músico urbano Recycled J (22:30 horas) na Praza de España.

En San Roque, o mércores 16 de agosto, actuarán o dúo Fetén Fetén (21:00 horas) no escenario da Praza da Ferrería e no da Praza de España, farao Baiuca, unha das referencias da música electrónica galega.

O xoves 17 de agosto, pola súa banda, Os Coribantes de Buchabade serán os que se suban ao escenario da Praza da Ferrería (21:00 horas) e, a continuación, será a quenda da veterana banda de rock Mago de Oz (22:30 horas) na Praza de España.

A recta final das festas arrincará o venres 18 coa Batalla de Flores (18:00 horas) por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac e Pai Amoedo; o espectáculo infantil Tarzán, o musical (21:00 horas) na Ferrería; e un tributo a Mecano (22:30 horas) na Praza de España.

Vanesa Martín, que actuará o sábado 19 de agosto (22:30 horas) na Praza de España, será o prato forte desta xornada, na que ademais será o concerto de corais na Ferrería (21:00 horas) con Coral Alameda do Fogar do Maior, Coral Bela Helenes, Coral Helénica, Coral Polifónica de AC do Chopo, Coral Airiños de Campañó e Coral Pontus Veteris.

As Festas da Peregrina concluirán o domingo 20 de agosto co concerto do trío Chroma (21:00 horas) na Praza da Ferrería, a actuación de Pimpinela (22:30 horas) na Praza de España e o tradicional espectáculo pirotécnico entre as pontes do Burgo e Santiago.

Ademais, as verbenas regresaron a Montero Ríos este sábado con JB Son. Continuarán a programación Alianza (domingo 13), Estelamar (luns 14), Acirema e Galia -esta na Praza do Gremio de Mareantes- (martes 15), D'noche (mércores 16), Fuego (xoves 17), Galacia (venres 18), La Conexión (sábado 19) e Zona Cero (domingo 20).