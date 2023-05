A celebración das 'vodas de ouro' da Día da Muiñeira enche Pontevedra de tradición

Palillada na rúa como acto previo ao Día da Muiñeira © Cristina Saiz Palillada na rúa como acto previo ao Día da Muiñeira © Cristina Saiz

Aínda que o Día da Muiñeira propiamente dito non se celebrará ata o próximo venres 2 de xuño, a Asociación Duos Pontes quixo ofrecer esta fin de semana un pequeno aperitivo. Non é para menos, xa que este evento cumpre os seus primeiros cincuenta anos.

A programación arrancou cunha palillada na Praza da Peregrina na que as alumnas de Esperanza Marín mostraron o seu bo facer cos palillos.

O encontro, que atraeu o interese de numerosas persoas, estivo amenizado pola música do grupo de gaitas de Duos Pontes e pola actuación de Os Trazantes de Tenorio.

Xa o próximo venres, os grupos participantes concentraranse na Praza do Teucro, desde onde ás 19:30 horas partirá o desfile polas rúas de Pontevedra ata a avenida de Montero Ríos.

Alí, contra as oito da tarde, terá lugar a tradicional mostra de baile, na que diversos grupos -desde os oito anos- interpretarás as muiñeiras de Mariñán, Fozara e Santa Mariña. Ao acabar, interpretarase unha jota e un pasodobre para que participantes e público gocen do baile e da música tradicional.

Todas as pezas estarán interpretadas polo grupo de gaitas de Duos Pontes.

Ademais destas actividades, haberá unha mostra fotográfica na Praza de Ourense que percorrerá algúns dos principais feitos e anécdotas que se sucederon desde a primeira edición desde Día da Muiñeira, que se remonta ao ano 1970.