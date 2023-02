Los Secretos arrancan a Festa do Lacón con Grelos en Cuntis cun concerto con fins solidarios

Concerto de Los Secretos © Concello de Cuntis Público no concerto de Los Secretos © Concello de Cuntis Manuel Campos, alcalde de Cuntis, no concerto de Los Secretos © Concello de Cuntis

A carpa instalada na rúa Pedro Campos en Cuntis encheuse de público na noite deste sábado para escoitar as clásicas cancións dunha das bandas míticas do rock da movida madrileña, Los Secretos.

O grupo, liderado por Álvaro Urquijo, ofreceu un extraordinario concerto con carácter solidario. Parte da recadación obtida das entradas se desinta á Asociación Española contra o Cancro, á asociación Anedia Galicia de axuda a pacientes diabéticos, e con Agadea Alzheimer.

Antes do inicio do recital, o alcalde Manuel Campos subía ao escenario para agradecer ao público a súa presenza e convidalo a gozar da vixésimo cuarta edición da Festa do Lacón con Grelos, que se celebra este domingo 26.

Está previsto que a partir das 11.00 horas un pasacalles a cargo da agrupación municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis percorra as rúas de Cuntis. Media hora máis tarde, celebrarase o desfile da Banda de Música de Lubián, procedente de Zamora, e a apertura da Feira de Artesanía e produtos agroalimentarios.

Ás 12 inauguraranse as mostras XV Edición 'A camelia no lacón con grelos', a exposición 'Un baño de mel' na praza de Abastos, a exposición do 'Traxe tradicional de Entroido' na Casa dá Cultura e a mostra 'Cerámica de Castrolandín' e a XIII Mostra de Encaixe de palilleiras

Ás 12.15 horas presentarase a obra 'Augas de Cuntis', unha rumba composta polo maestro gaiteiro Xoan Carlos Rilo, dedicada á agrupación municipal de Música e Baile tradicional de Cuntis.

A charanga "Támega" ofrecerá un pasacalles e celebrarase un showcooking con meles de Cuntis, a cargo da restauradora técnica de AGA, Noelia Torres.

Na praza da Constitución, ás 12.30 horas, a humorista Eva Iglesias, coñecida polas súas intervencións en programas da Televisión de Galicia, ofrecerá o pregón. Xa ás 14.00 horas chegará a hora para comer coa apertura da carpa.

Durante a tarde abrirase tamén unha carpa para escolares con obradoiros e material inchable a partir das 16.00 horas. Unha hora máis tarde, Peter Punk ofrecerá o espectáculo infantil 'Peor imposible' e tamén se realizará unha cata comentada de meles. Tamén se celebrará un taller de filloas no Espazo Cuntis Xove. Durante a xornada faltará a música a cargo do grupo All Stars.

A festa concluirá co velorio e posterior enterro do Chapante ás 19.30 horas.