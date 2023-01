Sou Too crea un cartel innovador para a Festa do Lacón con Grelos de Cuntis

O alcalde Manuel Campos e a artista Sou Too presentan o cartel da Festa do Lacón con Grelos de Cuntis © Concello de Cuntis

Manuel Campos, alcalde de Cuntis, presentaba o cartel promocional da edición da Festa do Lacón con Grelos 2023.

A cita gastronómica celebrarase o domingo 26 de febreiro e contará coa actuación de Los Secretos.

A artista natural de Arcos de Furco, Soledad Souto, coñecida profesionalmente como Sou Too, recolle neste cartel unha orixinal proposta na que unha muller nova goza do evento culinario cun prato de lacón con grelos facendo referencias á igualdade e ao empoderamento feminino.

Ademais ofrece outro dos emblemas do municipio, o termalismo xa que nas lentes da protagonista se observa unha imaxe da burga da Rúa Real.

Sou Too realizará no mes de marzo unha mostra individual na Casa de Cultura Roberto Blanco Torres. Esta artista comezou a pintar aos 16 anos en Vigo guiada polo arxentino Alberto Castro Couso. Formouse na Escola de Artes e Oficios viguesa para dedicarse, co paso dos anos, ao retrato con grafito.