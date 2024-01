Costa Feira contará con Los Secretos no seu cartel deste ano

Concerto de Los Secretos no Liceo Casino © Mónica Patxot

Los Secretos volverán actuar nas Rías Baixas. Será o 9 de agosto dentro do festival Costa Feira, que se celebra durante o verán en Sanxenxo.

A banda madrileña, símbolo da movida madrileña da década dos oitenta, ofrecerá un repaso de clásicos do pop español como 'Déjame', 'Sobre un vidrio mojado' ou 'Pero a tu lado', ademais dos seus últimos temas publicados no álbum 'Mi paraíso'.

Durante 2023, o grupo que lidera Álvaro Urquijo realizou noventa concertos nas cidades españolas máis importantes, entre as que non faltaron visitas a Galicia con, entre outros, un concerto no Liceo Casino de Pontevedra.

Na actualidade atópanse traballando no musical 'Pero a tu lado', que esgotou as entradas onde está prevista a función, segundo indican desde Costa Feira.

O festival ten confirmadas as actuacións de Andrés Calamaro, o 25 de xullo; Hombres G, o 3 de agosto; Juan Magán, o 5 do mesmo mes; e de Taburete, que actuarán na vila turística o 21 de agosto.

As entradas xa se atopan á venda, a partir de 32 euros máis gastos de xestión, na web de Costa Feira.