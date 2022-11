'Inventio' fascina ao público co seu universo Xacobeo na primeira das cinco funcións en Pontevedra

Espectáculo 'Inventio' © Mónica Patxot Espectáculo 'Inventio' © Mónica Patxot Espectáculo 'Inventio' © Mónica Patxot Espectáculo 'Inventio' © Mónica Patxot

Inventio arrincaba este venres coa primeira das cinco funciones que ofrecerán durante esta fin de semana no auditorio sede Afundación de Pontevedra ofrecendo un espectáculo para o público familiar cheo de imaxinación e de sorpresas.

Nesta proposta escénica de gran formato combínanse o circo, a maxia e a danza con humor, misterio e fantasía xa que sobre as táboas tamén se mostran artes circenses, ilusionismo e elementos de comedia e drama. Ao longo do espectáculo ofrécense números de equilibrismo, malabares, audiovisuais, levitacións, maxia e xogos sonoros entre a música tradicional galega e a electrónica.

Nesta gran montaxe visual móstrase a paisaxe, a arte, a arquitectura e os costumes de Galicia provocando a fascinación do público de todas as idades. O mago Martín Varela dirixe este festival emotivo acompañado da dramaturxia de José L. Prieto e a dirección artística de Suso Montero. A dirección dos números de maxia recae sobre os ilusionistas Fani Triana e Martín Camiña, mentres que os de circo chegan a través de Jorge Miquel. A dirección musical atópase baixo a batuta de José Trincado "Triki" e o ballet e as coreografías artísticas son obra de Mercedes Suárez.

O argumento sitúase no ano 2094 cun planeta limpo, aséptico e ordenado cunha estética similar á dun quirófano de hospital, sen sentimentos e sen comunicación. Un ilusionista, seis bailaríns e seis artistas de circo comproban que desapareceu o Camiño de Santiago ao perderse na memoria. A partir de aí comeza unha aventura a través da cultura de Galicia.

Toda a información actualizada sobre o espectáculo e as entradas atópanse dispoñibles en www.inventio.gal. As entradas tamén se poden adquirir a prezos entre 15 e 25 euros máis gastos de xestión en entradas.ataquilla.com. Os menores de dous anos non pagan entrada sempre que non ocupen butaca e o público xuvenil ten desconto a través do Carné Xove.