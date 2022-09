O espectáculo "Ás para Álex", de Baobab Teatro, gaña o premio especial "Provincia Escena 2022"

Despois de ser selecionados entre máis de mil compañías de teatro a nivel nacional e internacional na 25 edición da Feria de Teatro de Castela e León, e ter actuado o 27 de agosto no Teatro Novo Fernando Arrabal en Ciudad Rodrigo (lugar onde se celebrou a feria, unha das máis importantes a nivel nacional), a compañía Baobab Teatro vén de recibir a nova de que están galardoados co premio especial “Provincia a Escena 2022”.

O xurado que otorga este galardón confórmano os programadores culturais de Castela e León que asistiron á feira.

Trátase dun novo premio -dentro da programación oficial da feira castelá- que nace con varios obxectivos: recoñecer o mellor espectáculo para público infantil e familiar e incorporar o traballo ao programa denominado Provincia a Escena.

A obra “Ás para Álex” é unha montaxe de teatro e títeres de corte contemporáneo, co que Baobab Teatro foi seleccionada para a 25 edición da feira de Ciudad Rodrigo. A peza aborda de xeito maduro e responsable un tema como o da enfermidade do cancro, revelando como as propostas escénicas para público infantil e familiar poden versar sobre temas comprometidos.

Este espectáculo está dirixido por Andrea Bayer e Óscar Ferreira, fundadores de Baobab Teatro, na parte técnica (iluminación e son) Daniel Abalo, técnico da compañía dende os seus comezos, en escena, Xose Manuel Esperante e Cora Velasco, a escenografía é de Óscar Ferreira e o guión de Andrea Bayer.

A obra xirará ao longo das vindeiras semanas polos teatros da provincia de Salamanca, logo de ser estreada en Pontevedra en 2021.