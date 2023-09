Domingos do Principal arranca tempada o 15 de outubro

Demetrio Gómez e Xacobe Rodríguez (Teatro Akatro) presentan 'Domingos do Principal' © Mónica Patxot Representación da obra "Ás para Álex" de Baobab Teatro no Salón do Libro © Cristina Saiz 'Particular' (Marcel Gross) © Compañía Marcel Gross

"Teatro para todas as idades, de cero a 99 anos, pero con obras pensadas para os máis cativos da casa, para que se emocionen, divirtan, aprendan e desfruten". Deste xeito, o concelleiro de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez Junquera, presentaba unha nova edición 'Domingos do Principal', o ciclo de teatro para nenos e público adulto que se vai desenvolver do 15 de outubro ao 26 de novembro no Teatro Principal.

Neste acto tamén estivo presente Xacobe Rodríguez, por parte de Teatro Akatro, a compañía encargada de programar este ciclo.

Explicaba que, aínda que non é o criterio de selección, dáse a circunstancia de que todos os espectáculos que pasan por 'Domingos do Principal' soen estar premiados en certames de referencia neste tipo de espectáculos destinados a público infantil.

Precisamente en canto a públicos, puntualizaba Rodríguez que no programa se indica a partir de que idades está destinada cada representación e a continuación co engadido "e público adulto", porque, aínda que os espectáculos están adaptados para nenos, iso non exclúe que os maiores poidan gozar cos mesmos. Para iso, "tentamos buscar en todos os ámbitos de artes ao vivo: monicreques, danza contemporánea, clown, teatro mudo ou teatro de actor", facendo un seguimento durante todo o ano do circuíto teatral galego e do resto de España.

Xa está dispoñible a venda de entradas en liña, a través de Ataquilla.com | Domingos do Principal a un prezo de 4 euros unha sesión ou 19 euros o abono para as sete sesións. De xeito presencial, a billeteira abrirase unha hora antes de cada función.

PROGRAMACIÓN 'DOMINGOS DO PRINCIPAL 2023'

Domingo 15 outubro | Sesións ás 12.00 h e 18.30 h | Teatro Principal

Baobab Teatro: Ás para Álex

Teatro de actor e monicreques | Recomendado a partir de 4 anos e público adulto

Domingo 22 outubro | Sesións ás 12.00 h e 18.30 h | Teatro Principal

Periferia Teatro: Nube Nube

Teatro de actor e monicreques | Recomendado a partir de 4 anos e público adulto

Domingo 29 outubro | Sesións ás 12.00 h e 18.30 h | Teatro Principal

La Baldufa: La fábula de la ardilla

Teatro de actor | Recomendado a partir de 6 anos e público adulto

Domingo 5 novembro | Sesións ás 12.00 h e 18.30 h | Teatro Principal

Determinada Cía.: Nina Ninette

Danza | Recomendado a partir de 3 anos

Domingo 12 novembro | Sesións ás 12.00 h e 18.30 h | Teatro Principal

Os náufragos: Hugo

Teatro de actor | Recomendado a partir de 4 anos e público adulto

Domingo 19 novembro | Sesións ás 12.00 h e 18.30 h | Teatro Principal

Marcel Gross: Particular

Espectáculo de clown | Recomendado a partir de 3 anos e público adulto

Domingo 26 novembro | Sesións ás 12.00 h e 18.30 h | Teatro Principal

Titiriteros de Binéfar: No nos moverán

Teatro de actor e monicreques | Recomendado para todos os públicos