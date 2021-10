Pontevedra celebra o 'Samaín no Río' con catro noites de música con DJ

O Recinto Feiral de Pontevedra será o escenario de catro noites de música no que coñecidos rostros locais porán música con vinilos. É a proposta de 'Samaín no Río', que se celebrará entre o xoves 28 e o domingo 31, no marco das actividades do 'botellódromo'.

Lúa Zalamera, N. Skillzz, Doc e Malaguita serán os nomes encargados da mestura de melodías na explanada superior do recinto.

Haberá unha actuación diaria ás 22:00 horas que rematará ás 01:30 horas.

A programación é a seguinte:

Xoves 28 de outubro : Malaguita

: Malaguita Venres 29 de outubro : N. Skillzz

: N. Skillzz Sábado 30 de outubro : Doc

: Doc Domingo 31 de outubro: Lúa Zalamera

Por mor dos concertos, haberá certas restricións á hora de aparcar vehículos na explanada. Entre as 21:00 e as 06:00 horas de cada día estará prohibido estacionar neste espazo.