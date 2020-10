A poesía erótica de Carvalho Calero, centro dun espectáculo audiovisual no Museo

'Eterna e Múltipla' é o título do espectáculo híbrido que se basea no diálogo interxeracional e interxénero do autor Ricardo Carvalho Calero, a quen se lle dedicou este ano a festividade das Letras Galegas. Este venres a partir das 20.00 horas poderase ver esta montaxe musical e audiovisual no Sexto Edificio do Museo.

Con este acto péchase a programación derivada da conmemoración das Letras Galegas 2020 da Deputación de Pontevedra. Para poder asistir é preciso realizar unha inscrición previa derivada dos protocolos de seguridade con motivo das limitacións de capacidade. O evento tamén se transmitirá en streaming a través da páxina web da Deputación.

O colectivo 'O froito e a serpe' participará neste espectáculo coa lectura de poemas de Calero no que se recolle a resposta a unha conversación poética sobre o enfoque das relacións persoais e o erotismo. O acompañamento musical creará unha atmosfera para o público que siga o evento.

A deputada de Lingua María Ortega entende que se trata dunha visión moi nova sobre a obra de Carvalho Calero, que ofrecía unha visión moderna e innovadora da muller e das relacións humanas.

Ortega destaca que o autor de Ferrol foi o primeiro que escribiu poesía erótica en galego, ademais de ser o primeiro que escribiu unha novela nesta lingua despois da guerra; o primeiro en facer unha gramática en galego e o primeiro en redactar un anteproxecto do Estatuto de Autonomía para Galicia.

A inscrición para acudir presencialmente ao evento debe realizarse a través do correo vicepresidencia@depo.gal cun límite de dúas persoas por correo. Deberá constar un teléfono de contacto. Cubriranse as prazas por estrita orde de chegada.