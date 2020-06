Que fan Amaro Ferreiro e Pepe Solla na Casa Museo de Colón?

Pepe Solla e Amaro Ferreiro na Casa Museo de Colón © Concello de Poio

A Casa-Museo de Colón de Portosanto recibiu na mañá deste xoves a visita de Amaro Ferreiro.

Acompañado polo cociñeiro poiense Pepe Solla tivo a oportunidade de coñecer estas instalacións, que, precisamente, veñen de reabrir ao público o pasado martes, en horario de mañá.

Tal e como explicou o compositor vigués, esta visita resultou moi interesante, de cara á posible organización no futuro de iniciativas vencelladas á figura do descubridor do continente americano.

Amaro Ferreiro analizou con interese a diversa documentación e o material audiovisual que está a disposición dos visitantes, na que se defende a teoría da orixe galega de Cristóbal Colón. Ao remate da visita fíxoselles entrega tanto a Ferreiro como a Solla dun pequeno obsequio promocional do Concello de Poio.