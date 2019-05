O Cineclube pecha tempada en Pontevedra con películas de Jacques Tati e o chinés Hu Bo

Fotograma da película "An Elephant Sitting Still" © Hu Bo

Dúas películas do director francés Jacques Tati, unha das grandes referencias do cinema francés do século XX, formarán parte da programación coa que o Cineclube Pontevedra pechará esta tempada. Xunto a el, tamén se proxectarán pezas dos alemáns Wolf- Eckart Bühler e Manfred Blank ou do malogrado realizador chinés Hu Bo.

Mon Oncle, rodada por Tati en 1958, será a primeira proxección. O público pontevedrés poderá gozar desta película, Óscar á mellor película de fala non inglesa, o martes 4 de xuño, ás oito e media da tarde no Teatro Principal.

Nela, a chegada do seu tío revoluciona a vida dun mozo que vive cos seus pais nunha vivenda ultramoderna e provista dos máis avanzados electrodomésticos, entrando nun mundo cheo de soños e fantasía.

A segunda película do director francés que ofrecerá o Cineclube, neste caso, o martes 18 de xuño, será Playtime. Mostra as vivencias cómicas dun grupo de turistas neoiorquinas que están de visita en París durante 24 horas. Do mesmo xeito que a anterior, esta cinta proxectarase en versión orixinal e con subtítulos en castelán.

Entre ambas, o mércores 12 de xuño, ofrecerase a película alemá Pharos of Chaos, dos directores Wolf- Eckart Bühler e Manfred Blank, en colaboración coa Filmoteca de Galicia. Trátase dun documental que descobre a figura do actor Sterling Hayden que, ademais, foi un experto mariñeiro que chegou a comandar barcos con axuda para os partisanos de Iugoslavia.

O Cineclube despedirase ata o outono coa proxección, o mércores 26 ás sete da tarde, da película An Elephant Sitting Still, que nos traslada a unha cidade do norte de China que está sumida nunha néboa perpetua e na que un altercado entre dous adolescentes alterará a vida de catro persoas, vítimas do egoísmo familiar e da violencia social.

O seu director, Hu Bo, era unha das grandes promesas do cinema chinés, formadas na Escola de Cinema de Pequín. Suicidouse pouco antes da estrea da súa primeira longametraxe que chegou a ser premiado no último festival de cinema de Berlín.