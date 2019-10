O Cineclube despide outubro con 'Segunda Vez'

Cartel de 'Segunda vez' © Cineclube Pontevedra

O Cineclube de Pontevedra despide a súa programación do mes de outubro este próximo luns coa proxección do largometraxe documentas 'Segunda Vez', da artista multidisciplinar Dora García.

A cita para os afeccionados ao cine seguirá o ritual habitual, dando comezo ás 20.30 no Teatro Principal cunha entrada de dous euros.

'Segunda Vez' propón achegarse a algo tan imposible coma a repetición dun evento único. A cinta está articulada ao redor da figura do psicanalista arxentino Oscar Masotta, e en cómo nos seus traballos conflúen as súas conviccións políticas, artísticas e profesionais no fío de navalla entre o cénit das vangardas artísticas e o comezo da ditadura. Unha boa oportunidade para coñecer a obra da española Dora García, que se erixiu coma unha artista de referecia non só a nivel nacional, senon tamén a nivel europeo.

Ficha

Título: Segunda Vez (Second Time Arround)

Directora: Dora García

Ano: 2018

País: Bélxica

Duración: 94 min.